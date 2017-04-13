Страстная пятница: значение, приметы, поверья, заговоры, обряды

В Великую Страстную Пятницу, по-церковному - Великий Пяток, Церковь вспоминает страдания и Крестную смерть Спасителя. Вспоминает Спасительные Страсти Христовы, день, когда Господь принес Себя в жертву за грехи мира.

Накануне в четверг вечером совершается утренняя Великой Пятницы с чтением 12 Страстных Евангелий, которые посвящены Страданиям Христовым. Это Его молитва до кровавого пота в Гефсиманском саду, время взятия под стражу, ведения на суд к Пилату, осуждение на суде и до распятия на Кресте на Голгофе. А между Евангелиями вспоминается предание Иуды, беззаконие иудеев, величие Страстей.

Все в храме стоят с зажженными свечами. И есть обычай не гасить эту свечу, а принести горящей домой и дать полностью прогореть: считалось, что это принесет в дом достаток и счастье.

Страстная пятница - самый сложный день поста, день скорби и тишины. Верующие люди стараются не планировать на этот день важных дел. В церквях в этот день не звонили в колокола, а в домах нельзя радоваться — иначе потом весь год будет горе. также до обеда не принято было есть и пить — почитая распятого Христа и его мучения на кресте.

Примет на Страстную пятницу — не меньше.

В пятницу на страстной неделе наши прабабушки и прадедушки утром смотрели в окно. В этот день важно, кого ты увидишь первого: Мужчину - к благополучному и легкому решению всех проблем. Женщину - к везению. Семью с детьми - к решению всех проблем в семье. Собаку - к неприятным новостям. Кошку - к неожиданным деньгам. Птицу - к приятным переменам.

Буханка хлеба, испеченная в Страстную Пятницу, исцеляет от всех болезней и никогда не заплесневеет.

Резать хлеб нельзя - только ломать.

В Страстную Пятницу ни в коем случае нельзя протыкать землю железом; того, кто это сделает, постигнет беда.

Запомните раз и навсегда, что в Страстную пятницу по приметам нельзя плевать на землю. В народе говорят говорят, что кто плюнет на землю, от того на весь год все святые отвернутся.

Если выстиранное белье вывесить для просушки в Страстную Пятницу, на нем появятся пятна крови.

Если перевозить пчел в любой день, кроме Страстной Пятницы, – они непременно умрут.

Если вы вытерпите жажду в Страстную Пятницу, то никакое питье не принесет вам вреда целый год.

Кольца, освященные в Страстную Пятницу, защищают того, кто их носит, от всех болезней.

Пасхальная сдоба, сохраненная от одной Страстной Пятницы до следующей, предупреждает коклюш.

Только петрушка, посеянная в Страстную Пятницу, дает двойной урожай.

Отлучать младенцев от груди в Страстную Пятницу — примета гласит, что ребенок будет сильным, здоровым и будет жить счастливо.

Если на Страстную пятницу пасмурно, то хлеб будет с бурьяном.

Если под страстную пятницу зоряно, то пшеница будет зернистой.

Если наводя блеск в доме в Чистый четверг вы не успели заглянуть на кухню и напечь пасок, такая возможность у вас представиться еще в субботу. В Страстную пятницу этого делать нельзя.