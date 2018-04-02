Страстная седмица: как провести эти дни согласно обычаям

Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа

Страстной неделей или Страстной седмицей христиане называют последние шесть дней Великого поста. В 2018 году для православных и греко-католиков эта неделя будет длиться с 2 по 7 апреля. Затем следует Пасха - 8 апреля.

Каждый день Страстной седмицы во всех церквях совершаются особые службы. В эти дни верующие украинцы, по традиции, должны вести себя надлежащим образом, передает издание podrobnosti.ua.

По величию и важности совершавшихся событий каждый день Страстной седмицы именуется святым и великим. В эти святые дни не совершаются ни памяти святых, ни поминовения усопших, ни молебные пения.

В Страстный понедельник люди украшали свое жилище.

В Страстный вторник женщины золили, стирали и гладили белье, а также готовили праздничную одежду. Мужчины тем временем осматривали поля и заготавливали дрова для выпечки куличей.

В Чистую среду завершали важнейшие работы, навести порядок в доме и убрать его снаружи. Вечером начинали причинять тесто для куличей, а девушки выбирали яйца для писанок. Ребята тем временем убирали двор от всякого хлама.

Страстный четверг также называют Чистым. По древнему обычаю, на рассвете этого дня взрослые и дети особенно торжественно моются у колодца или реки. До Чистого четверга дом уже должен быть убран.

Именно в Чистый Четверг девушки расписывают писанки для любимых и готовят пасхальные открытки, а дети утром ходят к родственникам и крестным родителям. В этот день традиционно начинают печь куличи.

Страстная пятница - это день траура в память о страстях и смерти Христа. В этот день христиане строго придерживаются поста. В Страстную Пятницу запрещено петь и веселиться. Кульминацией этого дня является вынос Плащаницы.

В Великую субботу хозяин готовил корзину для посвящения - ее промывали в проточной воде и сушили на солнце. Женщины рисовали писанки, готовили жареное и варили еду, пекли куличи, а вечером наполняли корзину.

Styler РБК-Украина