Страстная суббота: история, приметы, что можно и что нельзя делать

Великая или Страстная суббота - это последний день Великого поста.

В 2018 году - это 7 апреля. А уже 8 апреля православные христиане будут отмечать Пасху. В этот день верующие со скорбью вспоминают погребение Иисуса Христа.

История

После Великого (Чистого) четверга, после Великой (Страстной) пятницы наступает очередь Великой (Страстной) субботы.

Тело распятого Иисуса положено в гробницу, вход в нее завален огромным камнем. Но сам он спускается в ад, чтобы освободить души, находящиеся там, в том числе души ветхозаветных праведников, Адама и Евы.

Страстная суббота - самый мистический день Великого поста, поскольку всё самое главное, что происходит сегодня, происходит в мире ином.

Ни одно из четырех канонических Евангелий не повествует о сошествии Иисуса в ад. В Новом завете можно найти лишь некоторые намеки на это - в нем имеются несколько фраз апостола Петра, косвенно указывающих на это событие.

Больше об этом сказано в апокрифических (неканонических) евангелиях. В частности, в книге "Вознесение Исаии" есть такая фраза: "И сойдет он во ад, и нагим и опустошенным сделает всю призрачность его, и возьмет в плен князя смерти и сокрушит всю силу его и воскреснет в третий день, взяв с собой некоторых праведников, и пошлет проповедников своих по всей вселенной".

В "Вопрошании Варфоломея" фрагмент, посвященный сошествию в ад, звучит так: "Иисус сказал: "Блажен ты, возлюбленный мой Варфоломей, что узрел чудо сие, и ныне все, о чём бы ты ни спросил меня, возвещу тебе. Ибо когда Я исчез с креста, тогда я сошел во ад, чтобы вывести [оттуда] Адама и всех иже с ним, по ходатайству Михаила Архангела".

Но больше всего об этом событии написано в апокрифическом "Евангелии от Никодима".

Великая суббота также является днем приготовления к Пасхе, которую верующие встречают на всенощной службе в ночь с субботы на воскресенье. В эту же ночь в Храме Гроба Господнего в Иерусалиме ожидают схождения Благодатного Огня.

Верующие называют Великую субботу - Тихой субботой. В этот день нельзя веселиться, развлекаться и ввязываться в ссоры. Большим грехом считается сквернословие, поэтому нужно следить за своим языком.

Также Великую субботу еще называют Красильной субботой. Это означает, что в этот день необходимо красить пасхальные яйца и готовить куличи. Продукты, которые готовят для праздничного стола, есть пока нельзя.

В Великую субботу принято собирать пасхальную корзину. Продукты, которые необходимо освятить, каждая семья выбирает по-своему. Однако в ней обязательно должны быть крашенки и паски.

В субботу перед Пасхой обязательно нужно раздать милостыню всем нуждающимся, которые встречаются на пути.

Что можно и чего нельзя делать в Страстную субботу

Нельзя разговляться с трех часов ночи субботы и до утра воскресенья;

В день Страстной субботы положено сухоядение. Можно есть хлеб, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, мед. Нельзя готовить еду с добавлением растительного или сливочного масла. В этот день также разрешается пить вино.

В субботу нельзя шить, стирать, работать на огороде.

А также громко смеяться, обижать своих близких, сквернословить и ругаться считается большим грехом.

В Страстную субботу можно ходить на кладбище, но нельзя устраивать поминки по усопшим.

В Великую субботу нельзя играть свадьбы, Дни рождения, юбилеи и любые другие нецерковные праздники.

Необходимо воздержаться от интимной близости;

Запрещено также ловить рыбу и охотиться.

Нельзя отказывать людям в просьбах.

Церковь призывает в Страстную субботу раздавать милостыню всем, кто ее попросит.

Великая суббота - день доброты, примирения и всепрощения. Сегодня необходимо попросить прощения у всех, кого вы могли обидеть.

Со Страстной субботой связано множество примет

По погоде в этот день судили о будущем лете: если в Страстную субботу тепло и ясно, то и лето будет благодатным, если же в субботу холодно, то летом не стоит ждать хорошего урожая.

Считается, что тот, кто смеется в этот день, проплачет весь следующий год.

Из дома нельзя отдавать ничего - таким образом вы можете отдать свое здоровье, достаток и удачу.

По материалам Подробности, Вести-UA , ICTV Факти