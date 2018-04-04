Страстной четверг : 4 дела, которые стоит сделать каждой женщине

Один из самых важных дней в году.

Именно на Страстной четверг все православные христиане вспоминают Тайную Вечерю, на которой Иуда предал своего Учителя. Также чтим Величайшее Смирение Ииуса Христа, омывшего ноги своих учеников.

С этим днем связано множество народных примет, обрядов, поверий и традиций. Это действительно особенный день, наполненный важным смыслом. Давайте вместе разберемся, как правильно провести этот день, чтобы весь год Благословение Господа было с вами.

Во-первых, рано утром, когда солнце только-только начинает появляться необходимо умыться и /или помыться. После омывания-прочитайте «Отче наш» 3 раза. Так вы очистите себя от всего дурного, скверного, сглаза и чужой зависти. После такого умывания лицо и кожа сияют особой красотой, вы словно светитесь изнутри.

Конечно же, в этот день нужно посетить праздничную службу. Идя домой со службы обязательно стоит взять с собой свечу с литургии. Такая свеча обладает воистину чудотворной силой. Придя домой-обойдите весь дом, а особенно углы с зажженной свечой, особенно это нужно сделать тем, у кого в доме частые конфликты, либо много несчастий в семье, а также тем, у кого маленькие дети. Так вы очистите дом от всего дурного и защитите семью от бед.

В-третьих, вечером на Чистый Четверг дома должно быть убрано. Поэтому обязательно сделайте генеральную уборку в среду либо в четверг : поменяйте постельное, выбросите все ненужное, чтобы Господь послал вам новое, нужное. Вечером можно приступать к приготовлению праздничной пасхальной пищи.

С четвертым важным делом на Чистый четверг связано множество тайн и загадок. Речь идет о Четверговой соли. Четверговая соль является мощным оберегом и помогает всем. Мне тоже она помогла. Как ее правильно сделать-читайте и смотрите здесь-«Вот как приготовить и использовать волшебную соль на Чистый Четверг для удачи и достатка в доме»

Важно также знать, что запрещено делать на Страстной Четверг. В этот день, как и в любые другие дни, не стоит сквернословить, особенно в доме ( чтобы не навлечь беду), не стоит без меры употреблять спиртное и осуждать ближних (возьмите пример Иисуса, который не осудил Иуду за его слабость духа и предательство).

По народным традициям, на Чистый Четверг не рекомендуется оставлять грязную посуду и замоченное белье на вечер, чтобы грязь и негатив не сопровождали вас весь год. Также не рекомендуется одалживать деньги или совершать крупные покупки. Иуда предал Иисуса за деньги, поэтому стоит избегать сегодня денежных трат и вложений.

Смотрим в видео подробнее про важные традиции на Страстной Четверг 2018 : что можно и что нельзя делать:

https://womoninred.ru/