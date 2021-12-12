Стратегічний літак-розвідник США вперше пролетів над Україною

США вперше використали для розвідки в українському небі літак ВПС США RC-135 Rivet Joint.

Про це випливає із даних західних авіаресурсів. За їхніми відомостями, американський літак радіоелектронної розвідки, який вилетів з авіабази Мілденхолл у Великій Британії, вранці 11 грудня увійшов у повітряний простір України в районі Волинської області і попрямував уздовж кордону з Білоруссю на схід країни. Протягом більш ніж чотирьох годин американський розвідник курсував маршрутом, починаючи від Харківської та Дніпропетровської областей на південному сході і далі Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей на півдні на північ від Криму аж до Одеської області.

Загалом літак знаходився в українському повітряному просторі понад шість годин. Раніше польоти такого літака над країною не фіксувалися, використовувалися лише стратегічні безпілотники США RQ-4 Global Hawk, які зокрема вели повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення на Донбасі.

Літаки RC-135 Rivet Joint досі використовувалися в основному для ведення радіоелектронної розвідки біля кордонів Росії в Чорному морі, в регіоні Балтики та на Півночі.

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