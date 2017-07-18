Стрелков шокирован идеей Захарченко создать "Малороссию"

Бывший полевой командир боевиков Игорь Стрелков (Гиркин) назвал идею главаря "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии" трешем и угаром

Об этом Стрелков написал на своей странице во ВКонтакте, передает "ДС".

Он сомневается, что Захарченко сам придумал такой план, но и не исключает, что речь идет о "страшилки", которая не будет иметь никаких действий.

Как сообщала "ДС", главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко предложил вместо Украины, якобы показавшей свою несостоятельность, создать переходное государство "Малороссию".

Так называемый председатель "народного совета ЛНР" Владимир Дегтяренко опроверг участие официальных представителей псевдореспублики в заседании сепаратистов в Донецке по созданию нового государства - "Малороссии".

Бывший нардеп от Партии регионов, идеолог "Новороссии" Олег Царев сказал, что заявление главаря "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии" на оккупированных территориях востока Украины "выглядит странным".