Стримати COVID-19 в Україні можуть тільки обмежувальні заходи - Голубовська

Єдине, що може розтягнути розвиток поширення COVID-19 - це обмежувальні заходи. Про це в ефірі телеканалу ZIK сказала лікар- інфекціоніст Ольга Голубовська, передає УНН.

"Єдине, що може розтягнути розвиток подій - це обмежувальні заходи. Їхній рівень повинні визначати фахівці", - сказала Ольга Голубовська, відповідаючи на питання, як вона ставиться до посилення карантинних заходів.

Вона зазначила, що в Білорусі приблизно така ж важка ситуація.

"Я хочу сказати, як лікар, який займається пацієнтами, що зараз ситуація набагато гірша стала ніж, коли вона була в березні місяці. При тому - гірше в рази. Не в два, не в три, не в п'ять разів. У деяких регіонах повний колапс. У нас величезна кількість смертей, у нас персонал дуже важко працює. Але "батька" що сказав - "У нас якщо буде зростання - ми знаємо що робити. Тому що ми зберегли свої служби". У нас цього немає. У нас всі 5 років знищувалися фахівці. Тому очікувати чогось такого надприродного - я вважаю, нам не потрібно", - додала Ольга Голубовська.

За її словами, люди повинні дотримуватися соціальної дистанції і обробляти поверхні і руки.