Строк дії "ковідної тисячі" продовжать до 9 місяців

Кабінет міністрів планує продовжити строк використання "ковідної тисячі" з 4 до 9 місяців. Крім того, планується встановити, що за бустерну дозу платитимуть 500 гривень та дозволити витрачати кошти пенсіонерам та особам з інвалідністю на ліки та комуналку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання уряду 9 лютого.

Документом пропонується: надання додаткової допомоги у розмірі 500 грн у разі отримання бустерної дози вакцинації; збільшення строку дії рахунку для отримання допомоги, а також строку використання допомоги з чотирьох до дев'яти місяців з дня зарахування коштів на рахунки; надання можливості використання допомоги громадянами віком від 60 років та особами з інвалідністю І та II групи на оплату вартості житлово-комунальних послуг та придбання лікарських засобів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цього тижня уряд ухвалить рішення про розширення програми з виплати 1 тисячі гривень для вакцинованих від COVID-19. Окрім людей, старших за 60 років, купувати ліки за ці кошти зможуть і особи з інвалідністю I та ІІ груп.