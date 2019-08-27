СЦКК: боевики имитируют демонтаж фортификаций под Станицей Луганской

Боевики продолжают имитировать работы по демонтажу фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской. Об этом говорится в распространенные пресс-центром ООС заявлении украинской стороны совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает УНН.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что НВФ ОРЛО и дальше продолжает имитировать работы по демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения номер 1. В частности, вместо активных действий по демонтажу фортификационных сооружений, российские наемники с тыльной стороны разместили очередное временное сооружение "кунг", с надписью так называемого СЦКК, тем самым зафиксировав свое присутствие на участке разведения No1", - указано в заявлении.

Также отмечается, что в соответствии с Рамочным решением ТКГ и другими Минскими договоренностями участок разведения "Станица Луганская" должен быть свободным от любых военных структур.

"Стоит отметить, что указанные действия ставят под срыв выполнение Минских договоренностей по разведению сил и средств, таким образом оккупационная администрация не дает возможности украинской стороне перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста", - добавили в СЦКК.

Напомним, по данным СЦКК, украинская сторона начала демонтаж фортификаций под Станицей Луганской 24 августа.