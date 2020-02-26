Студентам на линии соприкосновения будут выплачивать соцстипендию

Кабмин принял решение, что студенты с линии соприкосновения получать социальную стипендию.

Получать средства будут:

- студенты учреждений профессионального перед высшими образования - 890 гривен;

- студенты высших учебных заведений - 1180 гривен;

- студенты учреждений профессионального перед высшими и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 2360 гривен.

Также социальную стипендию уже выплачивают: детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий; лицам с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли; детям-сиротам; детям, лишенным родительской опеки; пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы; шахтерам и их детям; детям с инвалидностью и людям с инвалидностью I-III группы детям, зарегистрированным в качестве внутренне перемещенные лица.