Студентка продала девственность голливудскому актеру за рекордную сумму

Уроженка Лондона, студентка Жасмин в возрасте 26 лет выставила на интернет- аукцион собственную девственность по рекордной стоимости, после чего получила предложение в сумме 1,2 миллиона долларов от звезды, имя которой не разглашается, извещает Daily Mail.

В итоге оказалось, что победитель родом из Лос-Анджелеса, а за лот с ним соревновались мюнхенский бизнесмен и футболист из "Манчестер Юнайтед". По словам самой девушки, она встретилась за обедом со всеми кандидатами. А на вопрос об отношении ее семьи к такой идее девушка ответила, что родные ее понимают.

"Мне 26 лет, и родители знают, что я достаточно взрослая, чтобы решить, что делать со своим телом. Поскольку я уже встречалась с актером, и я всегда был его большим поклонником, то больше нервничаю как его фанат, а не из-за того, что потеряю свою невинность", - объяснила студентка.

Кроме того, Жасмин отмечает, что для нее честь получить такую большую сумму за ночь, проведенную в отеле.