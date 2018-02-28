Студенты медуниверситета им. Богомольца разослали министрам СМС с требованием уволить Супрун

Члены Правительства получили сообщения с угрозами из-за отставки ректора медуниверситета им. Богомольца Екатерины Амосовой

Об этом сообщила на своей странице в Facebook Ульяна Супрун.

Перед началом заседания правительства премьер-министру и министрам пришло сообщение с угрозами из-за ситуации, которая сложилась в НМУ. А 27 февраля неизвестные пытались взломать частную страницу Ульяны Супрун на Facebook.

"Тактика кибертерроризма и запугивания - одни из любимых способов не только Российской Федерации, но и ее союзников в Украине", - добавляет Супрун.

В сообщении, которое получили министры, отмечается, что стоит отстранить от должности Ульяну Супрун и восстановить ректора медуниверситета Екатерину Амосову.

"Надеемся, что вы помните, что большинство изменений в Украине было инициировано студентами. Забастовка будет продолжаться, пока вы не уволите Супрун", - написали неизвестные.

Напомним, 20 февраля МЗ отстранило Екатерину Амосову от выполнения обязанностей ректора медицинского университета им. Богомольца из-за срыва лицензионного экзамена для студентов-стоматологов 3-го курса.

26 февраля студенты и коллектив Национального медуниверситета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку, заявив, что МЗ заставлял их нарушать закон.

Минздрав требует от студентов и работников университета Богомольца не бастовать.

28 февраля отстранена ректоршу университета Богомольца призвала прекратить забастовку.