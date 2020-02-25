Суд арестовал 4 подозреваемых в участии в массовых беспорядках в Новых Санжарах

Октябрьский районный суд Полтавы арестовал 4 подозреваемых в участии в массовых беспорядках в Новых Санжарах Полтавской области.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Он отметил, что 5 участникам беспорядков сообщено о подозрении по ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса.

"Сообщено 5 подозрений, по 4 лицам из 5 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - сказал Сулаев.

Он подчеркнул, что правоохранители устанавливают место пребывания пятого подозреваемого.

После этого он будет доставлен в суд, ему также будет избираться мера пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, 24 февраля суд отправил под ночной домашний арест подозреваемого в травмировании полицейских в Новых Санжарах.

Также полиция готовит еще подозрения участникам беспорядков в Новых Санжарах. При этом Сулаев не сообщил, скольким участникам будет сообщено о подозрении, а скольким выписаны админпротоколы.

Ранее протестующие из Новых Санжар опровергли обвинения в свой адрес, заявив, что они не титушки.

Тем временем в Новых Санжарах после протестов один полицейский остается в больнице.