Суд арестовал двоих судей, предлагавших $300 тыс. взятки Холодницкому – пресс-секретарь генпрокурора

Печерский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 5 млн грн двум судьям Кировского районного суда г.Днепра, которые предлагали руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому взятку в размере $300 тыс.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук, Печерский райсуд г.Киева в субботу по ходатайству прокуратуры арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн судью Кировского районного суда г.Днепра Наталию Овчаренко.

Позже в это же день Л.Сарган проинформировала, что Печерский райсуд г.Киева также удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и арестовал на 60 суток председателя Кировского райсуда г.Днепра Геннадия Подберезного. По ее словам, Г.Подберезному суд также определил возможность внесения залога в размере 5 млн грн.

Как сообщалось, 21 сентября пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Генеральная прокуратура совместно с СБУ задержала двоих судей, которые предложили Н.Холодницкому неправомерную выгоду в размере $300 тыс.

По ее словам, председатель Кировского районного суда г.Днепра и судья этого суда были задержаны после передачи первой части неправомерной выгоды в размере $50 тыс. Взятку Н.Холодницкому они предлагали за закрытие в отношении судьи уголовного производства и избежание ею уголовной ответственности.

"Особого внимания заслуживает тот факт, что служитель "фемиды", находясь под следствием, совершила новое уголовное правонарушение, не принимая во внимание то, что в отношении нее судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного средства контроля, так называемый "электронный браслет", и запретом отлучаться из населенного пункта, в котором она проживает, без разрешения следственного, прокурора или суда", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, действия судей квалифицированы по ч.4 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины, предусматривающая лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. В настоящее время ведется досудебное расследование и решаются вопросы избрания задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

22 сентября Высший совет правосудия (ВСП) дал согласие на содержание под стражей судьи Кировского райсуда г.Днепра Геннадия Подберезного, который был задержан во время передачи части неправомерной выгоды Н.Холодницкому

При этом Высший совет правосудия вернул Генпрокуратуре представление о даче согласия на содержание под стражей судьи Кировского районного суда г.Днепропетровска Натальи Овчаренко, которая, по информации ВСП, уже освобождена от должности судьи на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины и потеряла статус судьи".