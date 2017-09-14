Суд арестовал еще одного участника прорыва на КПП "Шегнини"

Вчера, 13 сентября 2017 года один из районных судов города Львова избрал меру пресечения в виде ареста в отношении 35-летнего жителя Волынской области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, передает УНН.

Суд принял решение о заключении мужчины под стражу сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 32 тыс. грн.

Также мужчине объявлено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

"В частности, речь идет об уголовных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст.332 (незаконное переправление лиц через государственную границу Украины), ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа ...) и ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) УК ", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера во Львове еще одному из нападавших на пограничников суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца без права внесения залога.

Как сообщал УНН, 10 сентября в Государственной пограничной службе заявили о прорыве в пункте пропуска "Шегини" и массовое незаконное нарушение государственной границы. В результате инцидента 11 полицейских получили травмы различной степени тяжести.