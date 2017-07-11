Суд арестовал российских пограничников, которые "заблудились" в Херсонской области

Апелляционный суд Херсонской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум российским пограничникам, подозреваемых в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

"Сегодня Апелляционным судом Херсонской области им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что задержанным российским пограничникам было сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

"Российским пограничникам, которые выполняли задачи в интересах Российской Федерации в ущерб Украине, следователями УСБУ в Херсонской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", - уточнили в ведомстве.

Как сообщал УНН, 30 июня двое граждан РФ были задержаны на территории Херсонской области.

Напомним, в ФСБ заявили, что двое российских пограничников, задержанных в Украине, сбились с маршрута.