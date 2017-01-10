Суд арестовал тысячу бутылок элитного алкоголя Януковича из Межигорья

Печерский районный суд Киева 16 декабря арестовал коллекцию элитного алкоголя беглого президента Виктора Януковича в Межигорье.

Об этом пишет ЛІГА.net со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Арест наложен в рамках расследования об отчуждении у государства данного имущественного комплекса. В перечень арестованного имущества входит около 1000 бутылок.

В течение 2007 года на основании распоряжений Кабинета министров комплекс отдыха Пуща-Водица Государственного управления делами (94 объекта недвижимости - здания и сооружения) были переданы в Министерство охраны окружающей природной среды, а затем - в уставный фонд НАК Надра Украины. Как известно, впоследствии весь этот комплекс незаконно оказался в собственности частных структур и Януковича.

Расследование об отчуждении госактивов ведет Генеральная прокуратура с марта 2014 года.

Напомним, ранее, в рамках расследования дела о госизмене, суд арестовал дом, квартиру и корабль Януковича.

В ноябре 2016 года было арестовано все недвижимое имущество, которое находится на территории "Межигорья".