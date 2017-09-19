Суд Одессы арестовал на два месяца (без права залога) воспитательницу детского лагеря "Виктория" .

Киевский районный суд Одессы 18 сентября принял решение взять под стражу воспитательницу детского лагеря "Виктория" в Одессе, которая была ответственной за пожарную безопасность коммунального учреждения.

Как сообщает официальный сайт райсуда, она подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.270 УК Украины, а именно нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, повлекшего гибель людей и материальный ущерб в особо крупных размерах.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет, отмечает ZN.ua.

Отмечается, что следственный судья избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца без права залога.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 сентября в одесском детском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. Полностью сгорел один из деревянных корпусов лагеря. В результате пожара погибли трое детей, тело одного ребенка долго не могли найти. Двое детей с травмами и отравлением продуктами горения были госпитализированы.

18 сентября Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство Одесской местной прокуратуры No 1 и полиции о взятии под стражу директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна без права внесения залога.

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