Суд освободил из-под стражи фигуранта дела МН17 экс-боевика Цемаха - адвокат

Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17, бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады так называемой "ДНР" Владимира Цемаха.

Как сообщил в комментарии УНИАН адвокат экс-боевика Роман Гонтарев, таким образом была удовлетворена апелляционная жалоба стороны защиты на продление действия меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, в конце июня на временно оккупированной территории Донецкой области, в городе Снежном, СБУ задержала бывшего зенитчика Цемаха в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета "Боинг-777" рейса MH17.

Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагали, что Цемах причастен к сбиванию "Боинга" и был свидетелем этих событий. В Bellingcat убеждены, что арест Цемаха может иметь существенное влияние на расследование Совместной следственной группы и продолжающуюся судебную процедуру.

Кроме того, журналисты "Настоящего времени" нашли видео, на котором Цемах, вероятно, говорит, что прятал "Бук", который сбил "Боинг". В материале представлены архивное видео 2015 года, на котором Цемах рассказывает российскую версию событий в деле "Боинга-777" МН17. Согласно этой версии, боевики "ДНР" целились в украинские штурмовые самолеты, а один из украинских штурмовиков якобы сбил малазийский "Боинг".

На видео Цемах сообщил, что вытащил "какого-то пацана" и "нечто" прятал. Что именно он прятал - не слышно, так как авторы "запекали" это слово. Однако журналисты "Настоящего времени" предположили, что, если читать по губам, то короткое "запиканное" слово имело букву "У". И, скорее всего, это слово "Бук".

30 августа британский журналист и блогер, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс предполагал, что Цемаха включили в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

В свою очередь адвокат экс-боевика Роман Гонтарев в комментарии УНИАН заявил, что ему об этом ничего неизвестно. При этом он выразил сомнение в том, что предположение основателя Bellingcat соответствует действительности.

В то же время в СБУ отказались комментировать УНИАН эту информацию.

