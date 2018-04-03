Суд отложил избрание меры пресечения для активиста Бубенчика из-за отвода судьи

Печерский районный суд Киева отложил из-за заявленного отвода судье избрание меры пресечения для активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве милиционеров в ходе акции протеста в центре Киева в феврале 2014 года.

Об этом сказал судья Вячеслав Пидпалый, передают Українськi Новини.

Адвокат Бубенчика заявил отвод судьей из-за сомнения в его непредвзятости и недостатка времени для ознакомления с материалами дела.

Судья Пидпалый решил объявить бессрочный перерыв для рассмотрения данного заявления.

Как сообщали Українські Новини, 3 апреля правоохранители задержали активиста Евромайдана Бубенчика по подозрению в убийстве милиционеров в ходе "Революции достоинства".

Генпрокуртура просит суд его арестовать.

Как сообщали Українські Новини, 3 апреля правоохранители задержали активиста Евромайдана Бубенчика по подозрению в убийстве милиционеров в ходе "Революции достоинства".

В феврале 2016 года в интервью СМИ Бубенчик сам заявил, что стрелял в милиционеров 20 февраля 2014 года в центре Киева и убил 2 бойцов "Беркута".

Позже Бубенчик назвал ложью интервью о убийстве "беркутовцев" во время Майдана.