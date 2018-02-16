"Суд" приговорил "крымского диверсанта" Захтея к 6,5 лет колонии строгого режима

"Крымского диверсанта" Андрея Захтея обвинили в подготовке к диверсии, незаконном обороте оружия или боеприпасов, подделке документов и государственных наград.

"Верховный суд" оккупированного Крыма 16 февраля приговорил Андрея Захтея, обвиняемого властями России в подготовке теракта на оккупированном полуострове, к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 220 тыс. руб. (около 105 тыс. грн), сообщает "Крым.Реалии".

Захтея обвинили в преступлениях по ч. 1 ст. 30 - ч. 2 ст. 281 (подготовка к диверсии), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот оружия или боеприпасов), ст. 324 (приобретение и сбыт официальных документов и государственных наград) и ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) Уголовного кодекса России.

14 февраля российский прокурор Светлана Удинская запросила для фигуранта "дела украинских диверсантов" Захтея семь лет колонии строгого режима.

10 августа 2016 года ФСБ РФ заявила о предотвращении терактов в оккупированном Крыму, якобы подготовленных украинской разведкой. По подозрению к якобы подготовке теракта ФСБ задержала Захтея и еще одного украинца - Евгения Панова. Оба подозреваемых находятся под стражей.

Народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко заявлял, что Захтей является дважды судимым рецидивистом по кличке Зая.

И Захтей, и Панов отрицают предъявленные им в России обвинения.

В марте 2017 года Захтей написал заявление с просьбой лишить его российского гражданства, полученного в 2014 году.