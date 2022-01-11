Суд продовжив арешт «Паличу» до 2 лютого

Шевченківський районний суд Києва продовжив до 2 лютого 2022 року арешт колишнього коменданта в’язниці «Ізоляція» Дениса Куликовського.

Протягом цього часу слідство встановлюватиме очевидців та осіб, які можуть мати інформацію про скоєння ним Куликовським злочинів, щоб допитати їх. Додатково слідчі планують допитати свідків та потерпілих із використанням відповідних фото- та відеоматеріалів.

Суд вважає, у разі, якщо підозрюваний опиниться на волі, він може знищити документи, впливати на слідство та намагатися втекти на окуповану територію.

До лютого 2018 року катуваннями в «Ізоляції» керував — «Денис Павлович Куликовський, він же Палич, Перший або Аїд. Він особисто брав участь у знущаннях з полонених.

На початку березня прокуратура Донецької області оголосила підозру трьом співробітникам так званого «Міністерства державної безпеки ДНР» в утриманні та катуванні осіб у підпільній в’язниці «Ізоляція» у Донецьку.

У жовтні прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти 8 бойовиків «ДНР», яких підозрюють в організації роботи підпільної вʼязниці «Ізоляція» в окупованому Донецьку.

У 2021 році 9 листопада у Києві затримали Дениса Куліковського на прізвисько «Палич», а 10 листопада суд у Маріуполі взяв під варту на два місяці колишнього коменданта в’язниці бойовиків «Ізоляція».

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