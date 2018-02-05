Суд решил оставить памятник Екатерине II в центре Одессе

Одесский апелляционный административный суд отказал в удовлетворении жалобы о переносе памятника Потемкинцам-потомки на место памятника Основателям Одессы, центральная фигура которого - российская императрица Екатерина II.

Как сообщили в суде, коллегия судей не удовлетворила апелляционные жалобы ассоциации казацких обществ Сечь к Одесской мэрии по делу о переносе на Таможенную площадь памятника Потемкинцам-потомки и о комплексной реставрации Екатерининской площади.

Таким образом памятник Екатерине II (Основателям Одессы) остается на своем месте - на Екатерининской площади.

Памятник Потемкинцам-потомки был демонтирован из Екатерининской площади и перенесен на Таможенную площадь в 2007 году. На его месте установили воссозданный памятник Основателям Одессы, который был уничтожен в 1920 году.

Напомним, что гранитный памятник, установленный на территории этнографического комплекса Фрумушика-Нова, в Тарутинском районе Одесской области, официально признали самой высокой в мире статуей чабана.