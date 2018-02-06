Суд РФ взыскал с Карпюка и Клыха 250 тысяч рублей за гибель солдата в Чечне

Мать погибшего в 1994 году срочника просила у суда 5 миллионов.

Тугулымский районный суд Свердловской области заочно взыскал с украинских политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка 100 и 150 тысяч рублей соответственно.

Об этом сообщил адвокат Станислава Клыха Илья Новиков.

По словам адвоката, эти деньги уйдут матери российского солдата срочной службы, погибшего в бою в Грозном 31 декабря 1994 года. Женщина подала иск на Карпюка и Клыха, поскольку ранее приговор Чеченского верховного суда установил, что они причастны к гибели ее сына. Женщина просила у суда 5 миллионов рублей.

"За 23 года в России не нашлось никого, кто помог бы матери убитого парня, пока не подвернулись два украинца. К несчастной женщине едва ли могут быть претензии. Если это выдающееся скотство должно остаться на чьей-то совести, то это совесть Александра Ивановича Бастрыкина [глава Следственного комитета РФ]. Который продолжает периодически хвастаться этим блестящим расследованием", - резюмировал Новиков.

Также адвокат рассказал, что посетил Клыха в колонии в Верхнеуральске. По его наблюдениям, украинец выглядит лучше, чем перед этапированием из Грозного, но говорит еще бессвязнее и не может удерживать внимание.

"По запросу консульства выдали выписку из истории болезни [Клыха], они в тюрьмах всегда такие, что ничего не понятно, и жалоб нет", - добавил Новиков.

Ранее сообщалось, что украинский консул посетил Клыха в Верхнеуральской тюрьме.