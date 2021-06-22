Суд у справі Шеремета розглядає продовження запобіжних заходів Антоненку і Кузьменко

Шевченківський райсуд Києва у рамках розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо обвинувачених перейшов до розгляду клопотань, які стосуються запобіжних заходів Антоненку та Кузьменко.

Про це передає кореспондент Укрінформу.

Зокрема, прокуратура заявила клопотання щодо продовження Антоненку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Зі свого боку захисник Антоненка Станіслав Кулик подав клопотання щодо заяв про бажання взяти його підзахисного на поруки від низки осіб, і серед них - один із керівників Андрія Антоненка, офіцер ССО Олексій Нікіфоров.

Своєю чергою адвокат Кузьменко Тарас Безпалий заявив клопотання про зміну їй запобіжного заходу на особисту поруку.

Адвокат Кулик додав, що за інформацією, яку він має, кілька з осіб, які хочуть взяти на поруки Антоненка, готові взяти на поруки і Кузьменко.

До цього суд досліджував матеріали справи, раніше надані прокурором, і дослідив, серед іншого, протоколи огляду сторінок у соцмережах Дугарь і додатки до протоколу, а також документи з інформацією щодо сторінок у соцмережах Антоненка, доручення слідчому провести аналіз активності у соцмережах Антоненка, Кузьменко і Дугарь та загалом їх активності в Інтернеті у ніч з 19 на 20 липня 2016 року.

Також суд дослідив протокол огляду сторінки у Фейсбуці Антоненка, а саме - публікації, зокрема, за 19 і 20 липня 2016 року, документ з інформацією щодо основних моментів у листуванні Кузьменко і Антоненка, документ щодо листування Кузьменко з іншими користувачами, та інші матеріали.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

4 січня було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема, Шеремета. Ексспівробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, 19 січня дав свідчення в Києві у справі про вбивство Шеремета.

30 квітня 2021 року Шевченківський райсуд Києва змінив запобіжний захід для обвинувачуваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.