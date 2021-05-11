Суд відмінив рішення ОАСК про скасування нового українського правопису

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував рішення Окружного адмінсуду про скасування нового українського правопису. Про це повідомила заступник міністра юстиції Валерія Коломієць.

Суд повністю задовольнив апеляцію Кабінету Міністрів України по цій справі. 28 січня ОАСК скасував постанову уряду, яка схвалювала нову редакцію українського правопису. За даними суду, при прийнятті зазначеної постанови Кабмін вийшов за межі своєї компетенції та діяв з порушенням законодавства. Позов був поданий від імені учениці сьомого класу. Підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис, оскільки подібне не є його компетенцією.

Міністерство юстиції у березні подало апеляційну скаргу у справі про скасування нового правопису. Новий український правопис затвердили у травні 2019 року. Одна з укладачок правопису Світлана Єрмоленко зауважила, що кардинальних змін, які потребують перенавчання, у новому правописі немає, але збільшилася кількість варіантів написання.

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