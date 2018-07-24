Суд в Киеве отказался продлить арест одному из напавших на нардепа Найема, сбежавшему в Азербайджан

Шевченковский районный суд г.Киева отказался продолжить заочный арест бежавшему в Азербайджан Магомеду-Амину Саитову – одному из подозреваемых в избиении народного депутата Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафы Найема в центре Киева 30 апреля 2018 года.

"В удовлетворении ходатайства старшего следователя по особо важным делам следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киеве Князьськой А.В. о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого ЛИЦО_2 ИНФОРМАЦИЯ_1 – отказать", - говорится в постановлении суда от 9 июля.

В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство следователя и просил его удовлетворить. Однако судья в удовлетворении ходатайства отказала, "поскольку ходатайство и приложения к нему не содержат данных об объявлении ЛИЦО_2 (М.-А.Саитова - ИФ) именно в международный розыск".

Как сообщалось, 30 апреля 2018 года в центре Киева в результате конфликта на дороге неизвестные напали на народного депутата Мустафу Найема (фракция БПП). В результате избиения у депутата диагностировали перелом челюсти и сотрясение голоного мозга.

М.Найем сообщил, что в словесной перепалке на дороге в центре Киева, закончившейся нанесением ему телесных повреждений, принимали участие "человека четыре-пять".

Советник главы МВД Украины, нардеп фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что полиция Киева задержала троих участников конфликта: Саитова Ахмеда Абубакаровича, 1999 года рождения, Саитова Магомеда-Салиха Аргуевича, 1996 года рождения, и Умала Тимербилатова Руслановича, 1996 года рождения. Еще один из участников нападения сумел покинуть Украину и улетел в Баку.

Трем задержанным по подозрению в нападении объявили о подозрении по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

2 мая Шевченковский районный суд г.Киева избрал задержанным меру пресечения в виде домашнего ареста. Так, круглосуточный домашний арест был избран судом гражданину Российской Федерации Саитову Магомеду-Салиху Аргуевичу, 1996 года рождения, студенту 2-го курса КПИ. Мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время (с 23:00 до 6:00) избрана судом гражданину РФ Умолту Тимербулатову Руслановичу, 1996 года рождения, и Саитову Ахмеду Абубакаровичу, 1999 года рождения (неработающий).

В этот же день стало известно, что Национальная полиция объявила в розыск Магомеда-Амина Абубакаровича Саитова, 1989 года рождения, – одного из подозреваемых в нападении на народного депутата Украины М.Найема. Он подозревается по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч. 1 ст. 122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести). Мера пресечения в отношении него не избиралась.

5 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранители Азербайджана по требованию украинского следствия задержали 29-летнего подозреваемого в избиении М.Найема.

В свою очередь заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что "запрос на выдачу М.Саитова будет направлен в ближайшее время".

7 мая Шевченковский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 июля без права залога Магомеду-Амину Саитову, четвертому подозреваемому в нападении на М.Найема в центре Киева, который ранее был объявлен в розыск и задержан в Баку (Азербайджан).