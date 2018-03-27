Суд в Москве продлил Сущенко арест на полгода

Украинскому журналисту Роману Сущенко, которого обвинили в шпионаже по ст.276 Уголовного кодекса РФ, Московский городской суд продлил арест на полгода.

Об этом агентству "Укринформ" сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин.

"В данном случае продление ареста - абсолютно стандартная ситуация. Арест Роману Сущенко был продлен на полгода, считая со дня поступления уголовного дела в суд. Поскольку оно поступило 16 марта, то арест продлен до 16 сентября. Завтра, в среду, я, естественно, буду обжаловать это решение", - сказал Фейгин.

СМИ сообщили некоторые детали начальной стадии судебного заседания в Мосгорсуде. Вела его коллегия из трех судей - Фисенко, Музыченко и Абазова. Обвинение представлял начальник отдела гособвинителей Генпрокуратуры Антипов. Суд установил личность подсудимого, а также то, что он ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Далее наступила закрытая часть заседания. Из зала суда попросили выйти не только журналистов, но и украинского консула Геннадия Брескаленко, которому не дали возможность выступать общественным защитником Сущенко.

Как известно, дело Сущенко засекречено. Кроме того, предварительные слушания всегда проводятся в закрытом режиме. Продолжится заседание 28 марта в 10:30.

Напомним, собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему выдвинули обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это опровергли.

С тех пор он находится под стражей.