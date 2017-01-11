Суд вернул владелице бутика Sanahunt миллион долларов, изъятых при попытке их незаконного вывоза из Украины

Апелляционный суд города Киева постановил вернуть гражданке Италии $1 млн, которые она пыталась незаконно вывезти из Украины. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в ходе заседания Кабмина в среду, 11 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Премьер напомнил, что ранее в одном из пунктов пропуска сотрудники таможни задержали гражданку Италии, которая пыталась вывезти более $1 млн. Первую инстанцию суда таможня выиграла, однако решением Апелляционного суда таможню обязали вернуть полученные средства, а гражданку Италии признать невиновной.

"Во время рассмотрения данного дела представителю таможни в суде даже не предоставили слова. Судья единолично зачитал решение суда и закрыл заседание. Представляете? Это Апелляционный суд города Киева", - зачитал информацию по этому делу премьер-министр.

Гройсман также сообщил, что по имеющейся у него информации сотрудникам таможни предлагали взятку за возвращение этих денег. "У меня была информация, что таможенникам предлагали взятку в размере $200 тыс. за возвращение этих денег. Таможенники не пошли на то, чтобы это сделать. 25 млн грн должны быть изъяты в пользу государства, вместо того одним решение суда их отдали", - отметил глава правительства.

Премьер-министр поручил Министерству юстиции приобщиться к этой работе в интересах государства, а также пообещал обратится в Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой проверить решение суда.

Напомним, в конце октября пресс-служба ГФС сообщила о пресечении попытки незаконного вывоза из Украины гражданкой Италии 230 тыс. евро и более $783 тыс. наличными в коробках из-под обуви. При этом гражданка заявила, что в них находятся блокноты, а она является дипломатом, однако не смогла предъявить дипломатический паспорт. После этого выявленные наличные средства были конфискованы.