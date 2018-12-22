Суд випустив під заставу поліцейських, які били людей у харківському метро

Рішення щодо звільнення під заставу по кожному з випадків не підлягає оскарженню

Групу поліцейських, яких підозрюють в знущаннях над затриманими та одержанні хабарів у Харкові, відпустили під заставу в розмірі близько 140 тисяч гривень.

Про це повідомляє місцеве видання Kharkiv Today.

Як зазначається, рішення щодо звільнення під заставу по кожному з випадків не підлягає оскарженню.

У прес-службі прокуратури Харківської області розповіли, що з шістьох поліцейських, підозрюваних у злочинах, четверо звільнені з правоохоронних органів. Стосовно двох - тривають службові перевірки.

"РБК-Україна" додає, що один із групи поліцейських, які підозрюються в знущаннях над затриманими та одержанні хабарів у Харкові, хоче відновитися на посаді та стягнути з ГУНП в Харківській області середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові поліцейські жорстоко били людей на станції метро "Південний вокзал" та вимагали від них хабарі. Прокуратура Харківської області повідомила про підозри чотирьом працівникам сектору патрульної поліції, які підозрюються в знущаннях над затриманими та одержанні хабарів. Слідством встановлено непоодинокі випадки перевищення службових повноважень.