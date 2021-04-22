Суд визнав законним перейменування проспекту Бандери та ще 4 вулиць Києва - адвокат

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування проспекту Московського на проспект Степана Бандери, а також чотирьох інших столичних вулиць.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат В'ячеслав Якубенко.

"Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування проспекту Степана Бандери та чотирьох інших столичних вулиць", - написав адвокат.

Він додав, що апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування.

"Суд повністю задовольнив апеляції Київської міської ради, партії "Свобода", П. Богомазова та Українського інституту національної пам'яті (який я мав честь представляти в апеляції)", - заявив Якубенко.

Таким чином, визнано законним відповідне рішення Київради від 7 липня 2016 року No559/559 "Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві", яким було перейменовано:

вулицю Баумана - на вулицю Януша Корчака;

вулицю Кутузова - на вулицю Генерала Алмазова;

вулицю Суворова - на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

провулок Кутузова - на провулок Євгена Гуцала;

проспект Московський - на проспект Степана Бандери.