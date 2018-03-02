Суд восстановил Амосову в должности ректора НМУ им. Богомольца

Административный суд Киева возобновил Екатерину Амосову в должности ректора национального медицинского университета имени Богомольца. Об этом сообщается на официальном сайте вуза, передает УНН.

Так, документом остановлено действие пункта No3 Приказа МЗ, которым ректор был отстранен на 2 недели в связи с проверкой. Этим же пунктом приказа МЗ незаконно возложил обязанности ректора на Михаила Захараша.

Согласно определению суда, Екатерина Амосова вернулась к своим обязанностям ректора НМУ немедленно.

Напомним, 28 февраля Национальный медицинский университет имени Богомольца прекратил забастовку.