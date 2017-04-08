Суд вынес приговор бойцам "Торнадо": Всем от 5 до 11 лет тюрьмы

Оболонский суд Киева огласил приговор 12 бойцам бойцам расформированной специальной роты "Торнадо" во главе с командиром Русланом Онищенко

Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на "Гордон".

Так, командир роты Руслан Онищенко получил 11 лет лишения свободы, его заместитель Николай Цукур - 9 лет. Еще шесть бойцов получили от девяти до 10 лет тюрьмы, в частности: Даниил Ляшук (Моджахед) - 10 лет; Илья Холод (Холод) - 9 лет и 6 месяцев; Максим Глебов (Ахиллес) - 9 лет; Никита Куст (Куст) - 9 лет; Борис Гульчук (Бизон) - 9 лет; Анатолий Пламадяла (Сэм) - 8 лет.

Еще четверо бойцов получили условные сроки пять лет с отсрочкой на два года: Андрей Демчук (Вольф), Роман Иваш (Медленный), Никита Свиридовский (Слон), Юрий Шевченко (Рэм, у него отсрочка на три года).

В день оглашения приговора по "Торнадо" в здании Оболонского суда были отменены все другие заседания, а территория оцеплена. Согласно официальному сообщению пресс-службы суда, это было сделано "с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с охраной и конвоированием обвиняемых, предупреждения нарушений общественного порядка".

Напомним, суд решил зачитать приговор по делу "Торнадо" в закрытом режиме из соображений безопасности. Ранее судьи выражали намерение пустить прессу и общественность на зачитывание приговора.

Отметим, бывших бойцов "Торнадо" обвиняют в создании преступной организации, совершении убийств и ряда других преступлений, в том числе, сексуально-насильственного характера.