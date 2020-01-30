Суд выпустил отпустил из-под стражи экс-замминистра Грымчака

Суд перевел экс-заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), адвокат Грымчака подал ходатайство в суд о смене меры пресечения. Суд запрос удовлетворил, и вместо содержания под стражей выпустил Грымчака под круглосуточный домашний арест. Там он будет находиться до 14 февраля.

Напомним, 14 августа Генпрокуратура, СБУ и НАБУ провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак и его помощник Игорь Овдиенко. Управление по борьбе с коррупцией СБУ более месяца следило за получением подозреваемыми первой части взятки в размере $480 тысяч. Всего же чиновник и его подельник, по версии НАБУ, вымогали $1,1 мииллиона.

В МинВОТ отметили, что задержание Грымчака не имеет отношения к деятельности ведомства, а его помощник не является их сотрудником.

15 августа НАБУ вручило подозрение Юрию Грымчаку и его подельнику Игорю Овдиенко. Грымчак подозревается в мошенничестве, а не взяточничестве, поскольку не планировал выполнять свои обещания и влиять на Верховный суд и Министерство культуры за вознаграждение.

Правоохранители начали подозревать Грымчака в мошенничестве, когда расследовали дело о нападении на активистку Татьяну Черновол.

16 августа Черниговский суд арестовал Грымчака на 2 месяца. Также был назначен размер залога - 6 миллионов гривен.

19 декабря 2019 судья Высшего антикоррупционного суда уменьшил размер залога с 5 млн 999 тыс 283 гривен до 1 млн 999 тыс 761 гривны.

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