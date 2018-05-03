Суд взял под домашний ночной арест третьего нападавшего на Мустафу Найема

Шевченковский районный суд Киева взял под домашний ночной арест до 30 июня третьего нападающего на народного депутата Мустафу Найема, Умолта Руслановича Темербулатова.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"22-летний гражданин РФ Темербулатов Умолт Русланович должен находиться по месту жительства с 23 часов до 6 утра до 30 июня включительно. Он должен сдать паспорта и являться по требованию правоохранителей", - говорится в сообщении.

Такую же меру пресечения получил второй нападающий.

Напомним, в районе Бессарабской площади в Киеве 30 апреля избили народного депутата Мустафу Найема.

Полиция задержала трех человек. Им предъявлено подозрение по статье о хулиганстве. 2 мая один из нападавших - Магомед-Салих Саитов в суде получил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 30 июня.

Четвертый нападающий, Магомед-Амин Саитов, спустя 2 часа после избиения вылетел в Баку. Его объявили в розыск.