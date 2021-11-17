Суд задовольнив примусовий привід лідера "активакцинаторів" Стахіва на засідання

Галицький районний суд Львова задовольнив примусовий привід у суд лідера так званих "антивакцинаторів" Остапа Стахіва, для обрання йому запобіжного заходу. Про це журналісту УНН повідомили в суді.

В суді повідомили, що суддя задовольнив клопотання про примусовий привід Стахіва, адже він не з'явився на засідання.

"Наступне засідання призначили на завтра на 12:00", - сказали в суді.

До Галицького районного суду Львова, де сьогодні мало відбутися засідання щодо обрання запобіжного заходу лідеру так званих "антивакцинаторів" Остапу Стахіву, приходили його прихильники та противники.

Служба безпеки України заявила, що блокувала антиукраїнську мережу, члени якої під гаслами "антивакцинації" закликали до захоплення влади. Лідеру так званих "антивакцинаторів" Остапу Стахіву оголосили про підозру.