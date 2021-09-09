Суд залишив ексглаву МЗС Кожару під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, підозрюваного у вбивстві Сергія Старицького. Про це повідомляє УНН з посиланням на суд.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу Києво-Святошинського районного суду Київської області від 11 серпня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - йдеться в повідомленні.

У ніч на 22 лютого 2020 року в будинку Леоніда Кожари був виявлений труп громадянина Старицького з вогнепальним пораненням з нагородної зброї власника будинку.

Пізніше колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві.

27 березня суд застосував до Кожари запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 14,1 млн грн.

В липні цього року Києво-Святошинський суд Київської області вирішив зменшити розмір застави ексміністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, який є підозрюваним у вбивстві Сергія Старицького, з 14 до 7 мільйонів гривень. 23 грудня його справу передали до суду.