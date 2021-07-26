Суд знову відправив екс-нардепа Семенченка до СІЗО

Екс-нардепа підозрюють у причетності до створення "приватної військової компанії" та в організації обстрілу будівлі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року.

Суд знову відправив до СІЗО колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють у причетності до створення "приватної військової компанії".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк, задовольнивши клопотання слідчого Служби безпеки України про зміну Семенченку запобіжного заходу.

Суддя перебував у кімнаті для нарад близько п'яти годин.

"Клопотання... задовольнити. Змінити... запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою строком 60 днів", - йдеться у резулятивній частині ухвали суду, яку зачитав Вишняк.