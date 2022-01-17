СУМ у Німеччині зібрав подарунки для дітей українських військових

Члени Спілки української молоді (СУМ) з Нового Ульму (Німеччина) у рамках доброчинної акції «Теплом зігріємо серця» приготували подарунки дітям українських військових і передали їх в Україну.

Гостинці були фінансовані пожертвами СУМівців та прихильників організації.

Зауважимо, що «Теплом зігріємо серця» – доброчинна акція Спілки Української Молоді, завданням якої є збір подарунків або ж коштів на придбання таких гостинців для дітей українських бійців.

Завдяки спільним зусиллям сумівців з різних країн світу, за час проведення цього благодійного проєкту – від 2014 року – дітям українських бійців передано понад 13,931 пакунка із дарунками, на понад $380,000.

У 2018 році доброчинний проєкт Спілки Української Молоді «Теплом зігріємо серця» став переможцем в номінації «Молодіжна та дитяча благодійність» Національного конкурсу «Благодійна Україна».

Нагадаємо, діти військових з Одещини отримали різдвяні подарунки, зібрані та надіслані їхніми ровесниками з української діаспори в рамках акції «Теплом зігріємо серця», яку вже вісім років поспіль організовує Спілка української молоді (СУМ).

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