Супрун опровергла мифы относительно срочности подписания деклараций с врачом

С понедельника, 2 апреля, в Украине стартовал первый этап медицинской реформы, который касается первичного медицинского обслуживания. Граждане должны подписать индивидуальную декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром, который и будет обслуживать их в будущем, передает Коррупция.Инфо

Процесс подписания декларации должен выглядеть так:

1. Выбираете врача, которому доверяете. Если не знаете, к какому врачу хотите ходить, можно не спешить и начните расспрашивать знакомых или отталкивайтесь в выборе от медучреждения, где бы хотели лечиться. Но в первую очередь это должно быть учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь и оно должно быть подключено к электронной системе здравоохранения. Сейчас часть медучреждений еще в процессе подключения. Информацию о подключению к системе можно уточнить в регистратуре.

2. Для подписания декларации нужно взять с собой документы: паспорт, идентификационный код, а для ребенка - свидетельство о рождении, а также мобильный телефон, и прийти в выбранное медучреждение.

3. Уполномоченный представитель медучреждения: работник регистратуры, медсестра или врач, введет данные в электронную систему здравоохранения.

4. После этого на ваш мобильный придет СМС с кодом. Сообщите этот код представителю медучреждения.

5. После введения кода и его авторизации в электронной системы распечатают декларацию с вашими данными. Проверьте и - если все верно - подпишите. Вам предоставят два экземпляра, один из них вы заберете с собой, другой останется в медучреждении.

6. Далее работник заведения подтвердит вашу декларацию электронной подписью и отправит в систему.

В то же время в интернете начали распространяться мифы относительно срочности подписания деклараций с врачом, которые решительно опровергла и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

Первый миф - декларацию надо подписать как можно быстрее, потому останетесь без медицинской помощи.

"Запугивание, что если вы не подпишете декларацию уже сейчас, то дальнейшие медицинские услуги будут платными или вам не предоставят помощь вообще, не соответствует действительности. Четкий перечень услуг первичной помощи прописан в приказе Минздрава No 504 "О порядке оказания ПМП". Все они бесплатные. Никто не может требовать с вас платить за первичную помощь.Кампания по выбору врача начинается 2 апреля и не имеет конечной даты. Выбирайте врача, которому доверяете и когда вам удобно", - отметила Супрун.

Миф второй - никто не выберет своего врача, нужно пойти к тому, где уже зарегистрированы и просто подписать бумажку.

Кампания начинается для того, чтобы люди могли свободно и взвешенно выбрать врача. Она не имеет конечной даты - чтобы все успели найти своего специалиста, а не пришли к кому-нибудь. Если в медучреждениях давят, подгоняют или отправляют искать врача по месту регистрации или же говорят, что подписывают декларации только с жителями, проживающими на их участке - они нарушают законодательство.

Также нарушают законодательство те медучреждения, которые дают заполнять бумажную декларацию и не вносят информацию в компьютер - к электронной системе здравоохранения. Все официальные декларации заполняются в электронном виде и если вам дают заполнить бланк декларации от руки - она фейковая.

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