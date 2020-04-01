Супрун попросила Ілона Маска допомогти Україні з апаратами ШВЛ

Ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун звернулась до мільярдера Ілона Маска у Twitter з проханням допомогти Україні з апаратами штучної вентиляції легень

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун відповіла на допис Ілона Маска у Twitter.

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск запропонував безкоштовно розіслати в лікарні по світу апарати штучної вентиляції легенів для порятунку важких пацієнтів з коронавірусом.

Серед вимог Маска: доставка можлива, якщо обладнання негайно потрібне, а не буде лежати на складі. А також апарати відправляють тільки у регіони доставки Tesla, куди Україна поки не входить.

На його допис відреагувала колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона написала, що в Україні з населенням 37 мільйонів є тільки 3,5 тисячі апаратів ШВЛ, і попросила засновника Tesla допомогти країні.

Нагадаємо, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск закупив та передав Каліфорнії понад 1000 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Після цього він запропонував безкоштовно доставляти апарати ШВЛ до лікарень світу для порятунку тяжких пацієнтів з COVID-19