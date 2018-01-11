Супрун: В Украине нет эпидемии кори

В Украине есть больные корью, но эпидемии заболевания нет. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун перед заседанием правительства.

Супрун оценивает количество заболевших приблизительно в 200 человек. По словам Супрун, все области обеспечены необходимыми вакцинами. И.о. главы Минздрава настаивает, чтобы Украина вышла на охват 95% населения прививками от кори.

В разрезе регионов с начала года новые случаи заболевания корью зафиксировали в Запорожье и Днепре. Тревожной остается ситуация в Одессе: за последнюю неделю, несмотря на каникулы, заболели 50 детей.

В Киеве введены особые меры: с 11 января и на протяжении месяца в школы и детские сады не будут допускаться дети без справок о вакцинации против кори либо документа о том, что ребенок переболел этой болезнью. Об этом сообщают "Факты и комментарии".