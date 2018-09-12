Сущенко готов написать просьбу о помиловании - Фейгин

Осужденный российским судом за шпионаж на 12 лет колонии строгого режима украинский журналист Роман Сущенко готов написать просьбу о помиловании, сообщил правозащитник Марк Фейгин.

Комментируя в эфире телеканала "Прямой" решение Верховного суда РФ оставить в силе приговор Р.Сущенко, М.Фейгин заявил: "Мы не согласны. Мы дальше будем обжаловать решение. Мы настаивали на оправдательном приговоре. Роман как не признавал вины, так и не признает. В своем последнем слове он сказал о том, что считает приговор суда первой инстанции незаконным, необоснованным и настаивал на оправдательном приговора. Другое дело, что с учетом всех обстоятельств, которые были нами приведены, мы считали, что можно было бы уменьшить срок наказания ", - сказал адвокат.

М.Фейгин отметил, что они рассчитывают на политическое участие руководства Украины в том, чтобы добиться от Кремля обмена Р.Сущенко, например, на могут обменять на переводчика Станислава Ежова, которого подозревают в работе на спецслужбы России.

Правозащитник отметил, что сейчас важно, чтобы Р.Сущенко не отправили отбывать наказание в отдаленные регионы России.

"Роман готов написать эту несчастную бумажку с просьбой о помиловании. Неважно, что ты напишешь, главное - оказаться в Киеве. Он вину как признал, так и не признает, но просьба о помиловании абсолютно не означает, что вы признаете свою вину", - подчеркнул М.Фейгин.

Как сообщалось, Р.Сущенко был признан Мосгорсудом виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ) и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Слушания по делу, как в суде первой инстанции, так и апелляционной, проходили в закрытом режиме, поскольку материалы расследования имеют гриф "совершенно секретно".

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, Р.Сущенко, будучи кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии РФ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

Свою вину Р.Сущенко категорически не признает. Как заявлял защитник украинца Марк Фейгин, его доверитель работал собственным корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, а в Россию приехал с частным визитом, чтобы встретиться с родственниками.

12 сентября 2018 года Верховный суд России признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному российским судом на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж. "Приговор Московского городского суда от 4 июля 2018 года оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в решении апелляционной коллегии ВС РФ. Таким образом, приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.