Сущенко поблагодарил Порошенко за новогоднее письмо-поздравление

Украинский политзаключенный Роман Сущенко поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за письмо-поздравление с новогодними праздниками.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил правозащитник Марк Фейгин.

Также, по словам адвоката, Сущенко передал привет всем украинцам.

"Вышел из Лефортово от Романа Сущенко. Передавал всем привет, благодарил за поздравления. Президент Украины Романа поддержал", - написал Фейгин.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 4 января, президент Украины Петр Порошенко отправил письма с новогодними поздравлениями украинским политзаключенным, которые содержатся в Российской Федерации и на территории аннексированного Крыма.