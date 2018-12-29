Сущенко поместили в карцер и издеваются - омбудсмен

Украинского политзаключенного Кремля, журналиста Романа Сущенко российские тюремщики поместили в карцер и издеваются над ним. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова у себя в Facebook cо ссылкой на жену Сущенко.

Денисова подчеркнула, что Сущенко третий Новый год проведет в российской колонии.

"Его жена сообщила, что Романа поместили в карцер и откровенно издеваются над ним. Сотрудники колонии заставляют Романа просыпаться раньше всех заключенных - в 05:00 и изымают постельные принадлежности. И это бесчеловечное обращение с нашим Романом происходит накануне новогодних праздников", - отметила Денисова.

Она обратилась к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием немедленно выяснить основания помещения Сущенко в карцер и предпринять необходимые действия по восстановлению нарушенных прав украинца.

30 сентября 2016 года в Москве был задержан собкор Укринформа Роман Сущенко. Его обвинили в "шпионаже" и заявили, что он - "разведчик". В ГУР это опровергли. Для него требовали 14 лет тюрьмы, и 4 июня 2018 года присудили к 12 годам. Сущенко не признал вину. 8 октября его этапировали. Он рассчитывает на обмен и не против просить о помиловании.

28 декабря 2018 года сообщалось, что семья Сущенко получила право на долгосрочное свидание с ним в январе 2019 года.