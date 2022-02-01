Суспільне та Telewizja Polska домовилися про обмін контентом

Найближчим часом суспільний мовник Польщі покаже документальний серіал «Колапс: як українці зруйнували імперію зла».

31 січня Національна суспільна телерадіокомпанія України підписала меморандум про співпрацю з польським суспільним мовником Telewizja Polska (TVP) для обміну контентом, планування та реалізації спільних проєктів та пошуку подальших можливостей для співпраці.

За словами голови правління Суспільного Миколи Чернотицького, меморандум між українським та польським мовниками свідчить про спільні прагнення протидіяти загрозам як інформаційній, так і національній безпеці.

Мовники зацікавлені у взаємному обміні контентом, особливо у сфері високої культури, документалістики, історії, соціальних питань та міжкультурної різноманітності.

«Момент укладання цього договору не випадковий. Відповідаючи на зовнішній тиск на Україну та ситуацію на польсько-білоруському кордоні, наша солідарність та взаємодопомога є надзвичайно важливими», — розповів президент правління TVP Яцек Курський.

Компанії зміцнюватимуть співпрацю в межах міжнародного телевізійного фестивалю «Серце Європи», організованого TVP, для обміну контентом між мовниками Центральної та Східної Європи, а також співпраці між медіапрофесіоналами та спеціалістами високого класу з регіону.

У межах співпраці глядачі TVP World незабаром зможуть переглянути український документальний серіал від Суспільного «Колапс: як українці зруйнували імперію зла», а українські глядачі — «Залізний міст» і «Яка країна» польського виробництва.

За словами члена правління TVP Матеуша Матишковича, завдяки укладеній угоді вони хочуть, щоб голос з України частіше доходив до глядачів TVP World.

Мовники розглянуть можливість спільних проєктів навчання своїх працівників.

Нагадаємо, у 2021 році мовник Telewizja Polska заснував міжнародний телевізійний фестиваль «Серце Європи». Українська стрічка «Майдан. Шість літер нашої свободи» посіла друге місце у категорії «Документальний фільм».

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