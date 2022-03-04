Суспільство Якщо немає біометричного паспорта: як українцям виїхати до Польщі

Багато українців намагаються потрапити до Польщі, щоб убезпечити себе та своїх дітей від російського вторгнення. На яких умовах можна перетнути українсько-польський кордон, розповіли в Instagram.

Українці з біометричним паспортом можуть легально перебувати у Польщі протягом 3 місяців кожні 6 місяців.

Якщо біометричного паспорта немає, перетин кордону також можливий. Потрібен звичайний дійсний паспорт та робоча віза. Перетинати кордон можна під час епідемії COVID.

Якщо паспорта немає, слід подати заяву на отримання міжнародного захисту на польському кордоні. При цьому потрібно показати будь-яке інше посвідчення особи. Під час прикордонного огляду слід зазначити, що плануєте подавати заяву на отримання статусу біженця у Польщі. Потрібна інформація про причини лиха. Якщо є документи або фотографії, які є підставою для набуття статусу біженця, покажіть їх прикордонникам.

Якщо є звичайний (небіометричний) паспорт, але немає візи, потрібно подати заяву на отримання міжнародного захисту під час перетину польського кордону. Потрібно пояснити причини втечі з країни, надати якісь документи.

Раніше на Realist.online повідомлялося, що з початку війни Росії проти України за кордон виїхало понад 800 тисяч наших громадян. На Львівщині чоловіків за кордон не випускають.

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