Сутки на Донбассе: три обстрела, ВСУ впервые за четыре дня без потерь

Сепаратисты вели огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 21 января, три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе из запрещенного минскими договоренностями оружия. Подразделения ВСУ не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 22 января.

Враг применял минометы калибра 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Два обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток: недалеко от Красногоровка - из стрелкового оружия, рядом с Водяным - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Один обстрел по позициям ВСУ сепаратисты открывали недалеко от Зайцево в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север. Противник применял минометы калибра 82-мм - четыре мины, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие

С начала нынешних суток сепаратисты не открывали огонь. У ВСУ нет потерь.

Напомним, за сутки 20 января на Донбассе зафиксировали 10 вражеских обстрелов. Тогда погиб один украинский военный, еще один был ранен.