Сутки в АТО: 52 обстрела, пострадали пятеро украинских военных

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 52 раза открывали огонь на Донбассе. Трое украинских военных получили ранения, еще двое - боевые травмы. Об этом утром 27 апреля сообщил пресс-центр штаба АТО.

Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы, пулеметы и вооружение БМП возле Новотроицкого, Лебединского, Верхнеторецкого, Песок, Красногоровки, шахты "Бутовка", Авдеевки, Марьинки, Водяного, Каменки, Невельского, Талаковки, Опытного, Ломакино, Широкино, Гнутово, Пищевика и Новомихайловки.

На луганском направлении оккупанты применяли минометы и противотанковые ружья в районе Зайцево и Золотого, говорится в сообщении.

Напомним, с начала суток 26 апреля зафиксировано 21 обстрел украинских опорных пунктов, четверо военнослужащих получили ранения. В Минобороны сообщили, что боевики наращивают применение тяжелого вооружения в районе АТО.

Госдеп США заявил, что пророссийские группировки на Донбассе усилили артиллерийские нападения на позиции ВСУ и призывал РФ прекратить агрессию.