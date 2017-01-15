Сутки в АТО: 60 обстрелов, трое бойцов ВСУ ранены, один погиб

За прошедшие сутки в зоне АТО на востоке Украины было зафиксировано 60 обстрелов со стороны боевиков. Трое бойцов ВСУ были ранены, один украинский военнослужащий погиб, сообщает пресс-центр штаба АТО, пишет "Интерфакс- Украина.

На Мариупольском направлении враг из минометов обстреливал Водяное, Широкино, Славное и Марьинку. Из гранатометов и различного стрелкового оружия обстреливал Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь, Старогнатовку. По Новомихайловке и Славному вел огонь БМП противника. В Красногоровке работал вражеский снайпер.

На Донецком направлении из 122-мм ствольной артиллерии боевики стреляли по Луганскому. Из минометов вели огонь по Авдеевке, Камянке, Мироновскому и Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Зайцево, Майорску, Авдеевке, Новоселовке-2, Новгородскому и Крутой Балке.

На Луганском направлении террористы из 152-мм ствольной артиллерии и минометов стреляли по Новозвановке. Из противотанковых ракетных комплексов боевики обстреляли Новоалександровку и Крымское. Под обстрел гранатометов попали населенные пункты Ореховое и Лобачево. В Станице Луганской вел огонь вражеский снайпер.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, трое - получили ранения.

АСН.in.ua

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